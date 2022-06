ITE360, l’appli qui aide les artisans à se lancer dans l’isolation par l’extérieur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Applications BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

La solution propose à la fois des fonctionnalités de devis et de suivi de chantier, et une bibliothèque de références qui vise à faire gagner du temps aux nouveaux arrivants sur ce marché.

Son nom résume son ambition. L’application ITE360 se propose d’accompagner les artisans sur toutes les dimensions d’un chantier d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Son créateur Franck Porcel est lui-même positionné depuis 13 ans sur ce marché : il a constaté un vide dans l’offre logicielle. « Il existe des solutions numériques centrées sur les devis et la facturation, d’autres sur la gestion du planning et des équipes, mais aucune ne répond à un besoin essentiel pour les professionnels : disposer d’un maximum de références sur les matériels et systèmes d’isolation proposés sur le marché. Notre application intègre une bibliothèque de 700 ouvrages et fournitures, qui permet de traiter immédiatement tous les types de bâtiments et leurs points singuliers. »

Cette base de références nourrit la première partie de l’application, dédiée au devis. On y trouve d’autres fonctionnalités dont l’automatisation des métrés et l’intégration des points singuliers des façades (fenêtres, balcons, revêtements…) qui permettent d’aboutir à un chiffrage précis des matériaux et matériels. Une fois ces éléments enregistrés, le calcul des temps de pose nécessaires au chantier se fait automatiquement pour définir le tarif horaire. L’utilisateur a la possibilité de renseigner sa propre grille de coûts, que ce soit sur les salaires ou sur les matériaux. Avant de finaliser le devis, l’application prend en compte également les aides et subventions auxquelles le chantier est éligible, ainsi que les remises commerciales.

Un suivi de chantier complet

La seconde partie de l’application vise à faciliter la gestion du chantier. L’utilisateur peut répartir ses équipes sur les différents chantiers en cours, avec l’envoi à chacun des collaborateurs d’un mail précisant les détails de sa mission, et la prise en compte des congés et absences pour faciliter le suivi RH. L’outil intègre aussi une fonctionnalité de suivi de chantiers, qui permet au dirigeant de préciser ses coûts et le cas échéant d’ajuster ses devis. L’application permet de générer les factures en y intégrant les éventuels ajustements en cours de réalisation, par exemple sur le coût des matériaux. L’utilisateur peut aussi y retrouver un tableau de bord de ses factures et de ses devis en cours d’acceptation.

Déjà à l’origine du site de vente de matériels spécialisés ITE Shop, Franck Porcel a tenu à distinguer les deux projets. « Les artisans ont bien sûr la possibilité de commander leurs produits sur notre plateforme, mais les deux applications sont totalement autonomes. Nous avons aussi défini une grille de prix qui rend l’abonnement accessible même pour une entreprise individuelle », précise le créateur d’ITE360. Le tarif d’entrée est de 39 euros par mois.