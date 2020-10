ITE et bilan carbone : « Très peu de demandes pour les produits biosourcés »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Moi, artisan Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’impact environnemental influe-t-il sur la demande ou sur le choix d’une solution d’isolation thermique par l’extérieur ? Tony Ladeira dirige l’entreprise Fathco, spécialisée dans l’ITE et le ravalement, à Asnières-sur-Seine (92). Il nous fait part de son avis sur la question.

« Aujourd’hui, personne ne parle de l’empreinte carbone de l’ITE, sauf pour des opérations à caractère environnemental. Je n’ai eu qu’un seul chantier où elle m’a été demandée, avec nécessité de produire les FDES des produits. Quant aux particuliers, ils attendent avant tout que le système posé réponde aux critères de résistance thermique. Après, lorsqu’il s’agit de choisir un isolant, face à la réglementation incendie, le choix se portera sur la laine de roche. Sinon, le polystyrène continue d’apporter le meilleur compromis en matière de performances thermiques et de coût. De même, nous avons très peu demandes pour les produits biosourcés. Je n’ai jamais posé de fibres de bois avec enduit, et je n’ai réalisé qu’un seul chantier avec bardage ventilé. Pour l’instant, le bilan carbone en ITE n’est pas une préoccupation. Pour moi, le polystyrène demeure un bon compromis en matière de performances thermiques et de coût. »