Issy-les-Moulineaux : travaux d’installation d’une géothermie aux ILN Mairie

Des travaux de voirie importants sont nécessaires pour raccorder le quartier Issy Cœur de Ville aux 315 logements sociaux des ILN Mairie.

L’écoquartier Issy Cœur de Ville à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) fait l’objet d’un projet d’approvisionnement en énergie renouvelable par la mise en place d’une géothermie. Le 16 décembre 2021, le conseil municipal a décidé d’étendre le dispositif aux 315 logements sociaux des ILN Mairie. À terme, les locaux environnants et la résidence Bois Vert pourront disposer de la même installation de chauffage, en étant aussi raccordés au réseau de chaleur et de froid d’Issy Cœur de Ville.

Réalisé par Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SOHP), le raccordement des deux sites (Issy Cœur de Ville et ILN Mairie) implique la réalisation de travaux de voirie importants pour le passage des réseaux. Le chantier est divisé en deux phases. La première, lancée le 20 janvier dernier pour une durée d’environ un mois, concerne la rue Horace-Vernet. La seconde phase, qui débutera le lundi 14 février 2022 et devrait s’achever à la mi-mars, concernera la rue du Général-Leclerc. Les travaux y seront effectués sur environ 60 mètres, entre la rue Horace-Vernet et la rue Kleber.

L’installation contribuera à la réalisation de substantielles économies de consommation énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La géothermie permettra aussi de bénéficier d’une pièce rafraîchie par logement.