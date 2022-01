Issoire : zoom sur les trois grands projets de la ville dans les prochains mois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Point sur les trois principaux chantiers qui vont être entrepris par la ville d’Issoire d’ici à 2023

De nombreuses opérations ont été menées par la ville d’Issoire (Puy-de-Dôme) afin d’améliorer le cadre de vie et le quotidien de ses habitants. Elles vont se poursuivre jusqu’en 2023.

L’avenue de la Libération aura un nouveau visage après d’importants travaux qui vont commencer début février. Des aménagements seront mis en œuvre, durant six mois, afin de réduire à 30 km/h la vitesse de circulation et de mettre en sens unique cette avenue. La mise en place d’une voie cyclable, de cheminements piétons et d’un dépose-minute pour les écoliers est au programme. Les trois bâtiments situés à l’angle des rues du Docteur-Sauvat et de Brioude vont être détruits.

Des travaux pour le raccordement du réseau de chaleur seront lancés rue du Moulin-Charrier, afin de permettre l’approvisionnement des 2 500 équivalents logements. Ils se dérouleront en quatre phases jusqu’en novembre 2022. La construction de ce futur réseau de chaleur, baptisé « Energ’Iss », sera assurée par la société Dalkia en partenariat avec Constellium et la ville d’Issoire.

La rénovation de la gare d’Issoire, portée par la SNCF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, va également entrer dans sa phase d’études en 2022 avec une fin des travaux estimée en 2023. Des aménagements auront lieu pour sa mise en accessibilité à l’aide des ascenseurs et d’un passage souterrain. L’intérieur de la gare fera aussi l’objet d’une rénovation pour mieux accueillir les voyageurs.