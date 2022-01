Issoire : une requalification du centre aqualudique est prévue cette année

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Issoire, le centre aqualudique fera l’objet de travaux de requalification. Ils seront réalisés durant ce premier semestre 2022.

Des travaux de requalification sont réalisés au sein du centre aqualudique d’Issoire (Puy-de-Dôme). Commencés depuis ce mois de janvier 2022, ils portent sur la sécurisation du parvis extérieur et du portail. La zone d’accueil sera aussi réaménagée afin de créer un espace d’attente et une aire de déchaussage. À cela s’ajoutera la création de 200 m2 d’espace de jeu (installation d’une piscine à jets), de bureaux de direction, de vestiaires et d’une plage de circulation intérieure.

Le chantier a été placé sous la maîtrise d’œuvre du groupement formé par l’architecte EIRL Christelle Crégut, le cabinet d’architecte ACTIF, le bureau d’études Idéum Partners et la paysagiste Lise Marchal. Sa réalisation devrait durer jusqu’en juin prochain. Il s’agit d’une opération imaginée par la Communauté d’agglomération Pays d'Issoire, qui a investi 430 000 euros dans ces travaux de requalification. Son objectif est de développer l’offre existante et d’optimiser les capacités d’accueil par la planification de créneaux horaires pour tous les usagers (scolaires, associations, grand public). La collectivité espère ainsi augmenter la fréquentation et les recettes d’exploitation du centre.