Issoire : le quartier des Jodonnes va faire peau neuve

La réhabilitation du quartier des Jodonnes a commencé. Le chantier s’effectuera en trois étapes.

À Issoire (Puy-de-Dôme), les travaux du quartier des Jodonnes ont été lancés. La première phase concerne la réhabilitation des bâtiments 11, 12 et 13, soit 56 logements. L’opération inclut l’amélioration de l’isolation et la performance énergétique. S’y ajoute la réfection de l’intérieur des appartements, dont la cuisine, la salle de bains et les sanitaires. L’accessibilité de ces trois immeubles sera également revue avec l’installation de rampes d’accès et d’ascenseurs.

La deuxième phase inclura la démolition des trois autres immeubles du quartier, abritant 95 logements. Ces derniers devraient être démolis à partir de fin 2022 - début 2023. La dernière phase portera sur la construction de 49 logements, dont 38 appartements locatifs et 11 en accession sociale. Le début de cette troisième étape du projet est prévu pour 2024. Par ailleurs, le terrain multisport, fermé par la municipalité depuis le mois de janvier 2021, va bénéficier d’une rénovation. Ce city-stade sera rendu plus moderne par l’ajout d’une structure permettant le street workout (gymnastique, musculation et parkour). Ces travaux, dont le coût est estimé à 80 k€, devraient commencer d’ici la fin de l’année pour une livraison à la fin du premier trimestre 2022.

Le montant du chantier de réhabilitation du quartier des Jodonnes, exécuté par Auvergne Habitat, s’élève à 6,3 M€, avec la participation de l’État et du conseil départemental du Puy-de-Dôme. En outre, une aide exceptionnelle de 410,6 k€ a été accordée au titre du plan France Relance.