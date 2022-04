Isover présente Isocoton, son nouvel isolant en textile recyclé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Recyclage Supprimer Economie circulaire Supprimer Isolation thermique par l’intérieur Supprimer Isolation thermique Supprimer Isolation Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isover Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque, qui lançait il y a 20 ans son premier isolant biosourcé, propose aujourd’hui un isolant issu de textiles recyclés localement, doux au toucher, confortable à poser et 100 % fabriqué in France.

Au-delà de son savoir-faire historique sur la laine minérale, Isover a déjà à plusieurs reprises approché le marché des isolants biosourcés – avec Florapan en fibre de chanvre en 2002, Isoduo en fibre de bois et fibre de verre en 2012 ou encore avec le rachat d’Isonat en 2016. Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique encourage l’économie circulaire et une consommation plus responsable, la filiale de Saint-Gobain élargit son offre multi-matériaux avec Isocoton, un panneau pour l’isolation intérieure, conçu avec des textiles recyclés.



Revalorisation des ressources



Ce nouvel isolant au cycle de vie vertueux évite le recours aux terres cultivables et valorise une matière première disponible en très grande quantité. La matière première d'Isocoton (fibres de tissu, à plus de 50 % de coton) provient de filières françaises de collecte et de recyclage de vieux vêtements ainsi que de chutes d’industries textiles. Le processus d’effilochage, qui consiste à séparer les fibres des tissus pour les réduire en ouate, est réalisé dans l’usine Buitex de Cours-la-Ville (Rhône). Les fibres sont ensuite thermocollées avec un liant bi-composant thermoplastique pour créer les panneaux isolants.



Performances certifiées



Certifié Acermi, classé E en réaction au feu, étiqueté A+, le panneau Isocoton affiche un lambda (λ) de 37 mW/m.K, l’un des plus performants sur le marché des isolants biosourcés. Décliné en cinq épaisseurs (40, 100, 120, 140, 200 mm) pour un format unique (120 x 60 cm), il est adapté à toutes les applications en isolation intérieure : cloisons, murs, plafonds, combles perdus ou aménagés. Côté phonique, ses performances sont équivalentes à celles de la laine de verre Par Phonic ou des isolants Isonat en fibres de bois (RA=38 dB en cloison 72/48 avec BA13 et Isocoton 40 mm).



Confort de pose



Léger et très doux au toucher, l’isolant est agréable à mettre en œuvre. Les panneaux, souples ou semi-rigides (à partir de 100 mm), se glissent facilement dans les espaces réduits, entre chevrons ou derrière les fourrures. Ils reprennent leur forme grâce à leur haute conformabilité et épousent la structure et les supports irréguliers. Isocoton est compatible avec les systèmes Optima (en murs) et les membranes Vario Confort (en combles). Sa mise en œuvre est couverte par des documents techniques d’application (DTA).



Plus de 30 PV



Isocoton est également proposé en systèmes de cloisons, contre-cloisons et plafonds, associé avec les plaques de plâtre Placo. Disposant de plus de 30 PV et extensions feu et acoustique, ces solutions répondent à une demande croissante du biosourcé dans les logements collectifs ou dans les ERP tels que locaux de santé ou d’enseignement. Elles atteignent des exigences feu EI30 à EI120 en cloisons, et EI45 à EI120 en contre-cloisons.

