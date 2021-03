Isover lance un isolant au R de 8,55 en simple couche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Laine de verre Supprimer Isolation thermique Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer Isover Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant propose le premier isolant en laine de verre en lambda 35, développé pour les combles aménagés. Il atteint une résistance thermique de 8,55 m².K/W en simple couche.

Dédié au marché de la maison individuelle neuve, l’isolant Isoconfort 35 Kraft 300 mm répond aux attentes des artisans : un produit à très haute résistance thermique et rapide à mettre en œuvre. Certifié Acermi, ce dernier-né de la gamme Isoconfort offre une performance inégalée avec un lambda de 35 et une résistance thermique R de 8,55 en une seule couche de 300 mm d’épaisseur. Il atteint un R de 10 ou plus en deux couches, s’il est utilisé en complément d’une isolation de 60 mm ou plus entre chevrons.

Système avec suspentes et membrane

Spécialement développé pour l’isolation des combles aménagés, Isoconfort 35 Kraft 300 mm est conforme au nouveau DTU 45.10 de juillet 2020. Le panneau de laine de verre de 2 x 1,20 m et 300 mm d’épaisseur se pose rapidement par embrochage sur les suspentes Intégra2 réglables. Ces dernières créent un vide technique entre la plaque de plâtre et la membrane exigée par le DTU 45.10 dans la plupart des cas. Isover conseille l’utilisation de la membrane Vario Xtra, qui protège la charpente de l’humidification en hiver tout en la laissant respirer en été.