Isover lance Peritherm, un nouvel isolant pour soubassements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Soubassement Supprimer Isolation Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Isover Supprimer Placo Supprimer Jackon Insulation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour concevoir la gamme Peritherm, Isover s’est associé à Placo et Jackon Insulation afin de combiner les avantages et les performances de leurs produits.

Dédié à l’isolation thermique par l’extérieur et à la protection mécanique des parties semi-enterrées des murs de soubassements, le panneau Peritherm « tout en un » associe un isolant en polystyrène extrudé (XPS) Jackodur Plus 300 SF (certifié Acermi) et un parement en plaque de ciment Placo haute dureté. L’isolant en mousse dure est résistant à la compression et à l’humidité, stable et imputrescible. Il est protégé contre les UV, l’eau, les chocs, les cycles gel-dégel et les détériorations mécaniques, grâce à la plaque de ciment, qui est elle-même allégée par des billes de polystyrène expansé.

Haut pouvoir isolant et pose simple

Peritherm affiche un lambda de 0,027 W/(m.K), le meilleur du marché en soubassements, et peut atteindre 5,15 m².K/W de résistance thermique. Adapté aux maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires, il est idéal en construction neuve pour atteindre le label BBC. En rénovation, il limite les déperditions thermiques des soubassements, les ponts thermiques entre la dalle porteuse et le mur extérieur et offre une protection pérenne à l’étanchéité.

Mise en œuvre simple

Grâce à ses panneaux feuillurés sur les 4 côtés qui s’emboîtent entre eux et sont collés sur le support, Peritherm assure la continuité de l’isolation de la paroi et améliore l’efficacité énergétique globale du bâtiment. La découpe et la mise en œuvre sont simples et rapides : les panneaux se découpent à la disqueuse et s’installent horizontalement ou verticalement.