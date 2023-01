Isonat sort des panneaux en fibres de bois à la pose facile

Isonat lance la gamme Flex contact, conçue avec une nouvelle technologie de fabrication qui facilite la pose des panneaux Flex 40 et 55. Le matériau réduit aussi l’émission de poussières grâce à « une fibre qui ne se délite pas et génère très peu de poussières lors de la découpe », explique l’entreprise. La souplesse des panneaux et leur aptitude à la compressibilité doivent également simplifier la mise en œuvre entre les montants et les passages de gaines.

Ces panneaux sont fabriqués entièrement en France à partir des chutes de Douglas, issues des scieries de la Loire, certifié PEFC. Ils sont élaborés à partir d’une nouvelle génération de liant, dont la quantité nécessaire pour la fabrication a été divisée par deux. Par ailleurs, le taux d’encrage des emballages passe de 45 à 22 % et permet ainsi un recyclage plus important.

Saint Gobain (propriétaire d’Isonat) estime que le marché des isolants biosourcés devrait tripler d’ici 2030 pour atteindre 33 millions de m². La fibre de bois représente la majorité des ventes avec 45 % des volumes, selon une étude MSI. Un développement potentiel du marché de la rénovation comme du neuf et des maisons à ossature bois. Ainsi, en 2023, Isonat compte doubler sa capacité de production.