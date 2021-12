Isolants biosourcés : quels atouts face aux isolants conventionnels ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Isolation thermique Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Biofib'Isolation Supprimer Point.P Supprimer France Supprimer Valider Valider

La RE 2020 et la loi de transition énergétique encouragent l’utilisation des isolants biosourcés dans la construction et la rénovation. Mais quels sont-ils et quels sont leurs atouts au regard des isolants classiques ? Voici des éléments de réponse, fournis par Biofib, Gramitherm et Point.P.

Biofib : chanvre, lin, coton

« Un isolant classique ne présente que des propriétés thermiques. Nos produits biosourcés disposent d’autres capacités. Ils offrent une réponse plus large à l’amélioration de l’habitat, avec un aspect de protection de l’environnement. Nos isolants ont des performances d’isolation certifiées Acermi, pour les périodes froides mais aussi chaudes, grâce à leur capacité à emmagasiner la chaleur. De plus, ils régulent l’humidité, ce qui présente deux avantages : une plus grande sensation de confort dans l’habitat avec une humidité relative de 50 à 55 % et la préservation de l’isolant lui-même qui ne se tasse pas, ne prend pas de poids et ne développe pas de moisissures. Enfin, ces produits naturels ne larguent pas de COV, préservent la qualité de l’air intérieur et améliorent le confort de pose. Issus de matières renouvelables, ils sont une réponse globale en rénovation et pour la RE2020, grâce au stockage de CO2, notamment pendant la culture de la matière première grâce à la photosynthèse. »

Yannis Martin, directeur commercial de Biofib Isolation

Gramitherm : fibres d’herbe

« Notre produit est une nouvelle génération de panneaux isolants naturels et écologiques à base d’herbe perdue. Il est issu de la revalorisation de la biomasse. L’herbe coupée est récupérée pour ses fibres mais aussi pour son jus, utilisé, après méthanisation, comme énergie pour sécher les fibres et les préparer à la conception de panneaux isolants. Ainsi, Gramitherm se distingue par une énergie grise très faible. Il combine des performances d’isolation thermique, avec un lambda de 0,040, à de multiples atouts : une capacité de captage du CO2 (1 kg d’isolant absorbe 1,5 kg de CO2), un déphasage qui assure le confort d’été (9 heures en 240 mm d’épaisseur) et des caractéristiques d’absorption de l’humidité et de relargage en atmosphère sèche. L’écologie n’est donc pas antinomique avec l’économie et la performance. Et pour rester cohérents dans notre système, nous limitons la récupération de matières à moins de 300 km de notre usine, en Belgique, et ne transportons par nos produits sur des milliers de kilomètres. »

Agnès Roggeman, responsable de la communication de Gramitherm

Point.P : catalogue de produits

« Nous avons diffusé cette année la 3e édition de notre guide "Construire et rénover en biosourcé". L’isolation est au cœur de notre offre avec de nombreux produits (fibre de bois, chanvre, ouate de cellulose, liège, coton, etc.) composés uniquement de matières premières organiques renouvelables. Ce point est leur premier atout. À cela, il faut ajouter le déphasage, une caractéristique essentielle pour le confort d’été, qui permet de réduire les consommations en climatisation, l’amélioration acoustique grâce à leur masse, et bien sûr leur empreinte globale (ACV) : ce sont des produits recyclables, à faible empreinte carbone et capables de capter le CO2. Car l’isolation thermique hivernale n’est plus la seule performance recherchée aujourd’hui. Nous proposons également dans ce catalogue des systèmes constructifs, notamment du béton de chanvre aux performances isolantes, des systèmes d’ITE avec isolants biosourcés, etc. »

Baudouin de La Bretesche, directeur du pôle gros œuvre, TP, aménagement intérieur et menuiseries de Point.P