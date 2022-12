Iso+ 6,5, la nouvelle planelle isolante de Porotherm

Les liaisons planchers/façades, points d’entrée du froid dans les logements, nécessitent un traitement spécifique pour éviter les déperditions. Pour traiter ces ponts thermiques, Porotherm a développé ces dernières années la gamme de planelles isolantes en terre cuite Iso+. La marque lance aujourd’hui le modèle Iso+ 6,5, qui permet de gagner en efficacité pour atteindre plus facilement les exigences Bbio de la RE 2020.

Avec 6,5 centimètres d’épaisseur et une isolation très performante en polyuréthane (λ = 0,022), Iso+ 6,5 garantit un R de 1,7m².K/W. Cela fait d’elle la planelle terre cuite la plus performante, en association avec des briques d’épaisseur supérieure à 20 cm (au R > à 1,2).

Adaptée aux systèmes planchers-poutrelles et entrevous ainsi qu’aux dalles de béton pleines, elle est disponible en trois hauteurs de 16, 20 et 24 cm. Robuste et légère (3,7 kg), à raison de deux pièces par mètre linéaire, elle assure une moindre pénibilité et une rapidité de mise en œuvre. Elle offre enfin un support d’enduit homogène pour optimiser le rendu esthétique de la façade.