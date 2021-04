Isia (groupe Elcia) va co-constuire le nouveau Diapason avec ses clients

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Digitalisation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Isia, société du groupe Elcia et éditeur du logiciel Diapason destiné aux industriels de la menuiserie, va faire appel à l’expérience de ses clients pour en co-construire la nouvelle version.

L’annonce a été faite le 8 avril 2021 en avant-première dans le cadre du deuxième forum Diapason Digital : Elcia et sa filiale Isia vont lancer un programme pour construire le Diapason de demain avec ses utilisateurs. Configurateur technique intégré à un ERP, Diapason s’adresse à tous

les industriels de la menuiserie qui cherchent à innover, digitaliser les processus (vente, achat, etc), maîtriser leurs coûts de production et garantir un respect des délais de livraison.

Des ateliers collaboratifs à l’écoute du terrain

Ce travail collaboratif pour faire évoluer cet outil digital au plus près

des besoins de ses utilisateurs, se déroulera sous forme

d’ateliers –interviews, vis-ma-vie, tests, groupes de discussion,

etc. – entre les clients.

Après une première édition réussie l’an dernier, le forum Diapason Digital 2021 a regroupé à distance, en raison de la crise sanitaire, près d’une trentaine d’industriels du secteur menuiserie, store et fermeture utilisateurs de Diapason pour échanger et partager des retours d’expérience sur des problématiques clés de leur production. « La situation sanitaire ne nous

a pas permis de nous rassembler physiquement, mais il était important de nous réunir, même à distance », explique Laurent Haristoy, directeur des opérations Isia. « Le forum Diapason nous permet d’échanger avec nos utilisateurs, d’être à leur écoute et contribue à renforcer notre partenariat. »

Des grands témoins partagent leur expérience

Avant-gout de ce travail collectif programmé, trois intervenants, représentant des entreprises et partenaires utilisant Diapason sont venus partager leur expérience avec leurs confrères. Bruno Couton, DSI de

la société Batistyl, client depuis 2011, a témoigné sur la mise à jour du configurateur de vente Elcia depuis Diapason. « Grâce à l’interface,

les mises à jour des offres négoces dans Diapason sont désormais automatiques, supprimant la ressaisie manuelle et permettant ainsi d’économiser une ressource en interne », explique-t-il. « De plus, la force

de vente Batistyl accède à des offres fournisseurs fiables, à jour, complètes ou personnalisées, avec des libellés, des images et un chiffrage précis,

en toute autonomie. »

Armande Lorentz, responsable pôle Projet de Cetih, qui utilise Diapason depuis 2006, a pour sa part expliqué la mise en place de l’échange de données informatisé (EDI) entre les outils de chiffrage et Diapason.

« Avec la mise en place de l’EDI, la charge de traitement des commandes

a connu une baisse significative grâce à la suppression de la ressaisie manuelle et du risque d’erreurs », témoigne-t-elle. « La qualité des commandes reçues a augmenté, avec des données de configuration conformes à la commande. C’est un temps précieux qui a été gagné,

à consacrer aux demandes clients. »

Dernier “grand témoin”, David Bozon, Project manager Grosfillex, est intervenu sur la mise en œuvre du WMS (gestion d’entrepôt) Diapason. Utilisateur depuis 2011, il en a constaté les bénéfices : « gain de temps dans l’exécution des expéditions, réduction des erreurs de préparation,

et augmentation de la fiabilité du stock avec la mise en place d’indicateurs de performance. »