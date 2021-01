ISH Digital 2021, une édition pas comme les autres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Salon Supprimer France Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le salon ISH 2021 se tiendra, exceptionnellement, sous forme digitale du 22 au 26 mars prochain. À cette occasion, Messe Frankfurt, société organisatrice de l’événement, a présenté les nouveautés à venir sur le salon.

Avec le contexte sanitaire actuel, le salon spécialisé en chauffage, énergie et sanitaire, n’a eu d’autre alternative que de réadapter son offre, en proposant une édition 2021, 100 % digitale, qui se déroulera du 22 au 26 mars prochain. Si ce nouveau format s’avère plus contraignant que le traditionnel salon physique, Messe Frankfurter garde le même objectif : continuer de répondre “au besoin de rencontre des professionnels du marché”. Comment ? En s’imposant, tout simplement, comme la principale plateforme virtuelle d’échange commercial du secteur.

Des offres variées

Pour répondre à la fois aux besoins des exposants, des visiteurs et des experts, l’équipe organisatrice du salon ISH, a mis à disposition différents services : chats et vidéos conférences, annuaires d’entreprises (avec notamment leur contact et leurs produits), diffusions en direct et à la demande, calendrier personnel et calendrier d’équipe, vouchers, offres d’emplois ou encore un service de matchmaking optimisé par de l’intelligence artificielle. Plusieurs formules sont d’ailleurs proposées aux exposants: l’offre basic à 7 500 €, l’advanced à 12 500 €, la premium à 29 500 €, ainsi que l’offre start-up à 750 €.

La présence des exposants se fera dans le ISH Contactor et sur la plateforme ISH. Les visiteurs peuvent toujours accéder par le site du salon. Toutes les fonctionnalités mises à disposition par le ISH digital 2021 seront accessibles 24h/24, selon différents fuseaux horaires.

Écologie et hygiène sanitaire comme maîtres-mots

Plusieurs thématiques seront au cœur de ce salon. À commencer par la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe, la feuille de route pour rendre l’Europe neutre en carbone à l’horizon 2050, avec d’un côté la présentation de plusieurs systèmes de chauffage répondant aux critères imposés par la Commission européenne, et de l’autre, des réflexions sur les enjeux actuels du marché via le Forum ISH sur la technologie et l’énergie.

Pendant ces cinq jours de salon, sera mise en lumière, coronavirus oblige, l’importance des systèmes de traitement de qualité de l’air. La technologie de ventilation peut s’avérer très utile et efficace dans la dilution et la filtration d’aérosols porteurs de COVID-19, en intérieur. L’hygiène de l’eau sera également au centre de cette édition. Qu’il s’agisse des salles de bains publiques ou des salles de bains privées, plusieurs solutions intelligentes seront exposées.

Enfin, la plateforme lancée par l’association allemande de l'industrie sanitaire, Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V et Messe Frankfurt, Pop up my Bathroom, présentera les trois grandes tendances dans l’univers de la salle de bains.