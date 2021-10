Investissements : NGE sonde les collectivités

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée NGE Supprimer France Supprimer Travaux publics Supprimer Investissement Supprimer Valider Valider

Dans un contexte de reflux de l'épidémie et un an après le lancement du plan France Relance, le groupe de BTP a commandé à Odoxa, une enquête auprès des élus et des services techniques des collectivités sur leurs intentions en termes de chantiers de travaux publics.

Les investissements dans les infrastructures vont reprendre en 2022. Et ce sont les principaux acteurs qui le disent !

Interrogés par Odoxa pour le compte de NGE, toutes les parties prenantes des travaux publics dans les collectivités, notamment les maires (48%), anticipent une reprise de l’investissement pour l’année à venir. Ils sont 8 fois plus nombreux à prévoir une augmentation (48 %) qu’une diminution (6 %) des investissements de leurs collectivités en matière de travaux publics.

Dans le contexte actuel de transition écologique et de redéploiement des mobilités locales, les priorités des collectivités en matière de travaux publics seront logiquement centrées sur les enjeux environnementaux et les déplacements. Ainsi, les modes de déplacements (31%) et la protection de l’environnement (28%) sont en tête des priorités des élus pour les prochaines années.

Priorités des collectivités en matière de travaux publics dans les 12 prochains mois - © Odoxa Close Lightbox

Priorités des collectivités en matière de travaux publics dans les 12 prochains mois

L'environnement est d'ailleurs une préoccupation : les collectivités estiment majoritairement ne pas être suffisamment engagées dans la transition écologique. Même si le sentiment d’être en avance progresse (32%, +4 points en 1 an chez les maires), la majorité des communes ne se sentent pas engagées dans une dynamique positive.

Dernier problème, les collectivités sont en attente de financements plus solides pour soutenir les travaux publics. Si 75% des sondés perçoivent le dispositif « France Relance » comme une aide pour réaliser ces travaux, 52% d'entre eux le juge insuffisant.