Investissements d’avenir : les recommandations pleines de bon sens du Cese

Premier enseignement : dans un avis publié le 24 février, le Conseil économique social et environnemental (Cese) considère le logement comme un investissement d’avenir. Et voici le second: il enjoint la puissance publique à renforcer les aides au secteur, alors même qu’elles ne cessent de se réduire selon une étude du Ministère de la transition écologique publié en décembre 2020.