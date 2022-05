Investissement résidentiel : vers une nouvelle année record

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer France Supprimer CBRE Supprimer Conjoncture Supprimer Valider Valider

Le marché de l’investissement résidentiel a atteint 3,1 Mds€ au premier trimestre 2022. Le record annuel de 2021 (7,3Mds€) est à portée.

« Des volumes d’investissements records. » Dans un communiqué daté du 16 mai, CBRE se félicite que le marché de l’investissement résidentiel ait atteint 3,1 Mds€ au premier trimestre, selon le Groupement d’intérêt économique (GIE) Immostat, dont la société de conseil fait partie.

En 2018 et 2019, les investissements annuels tournaient autour de 3,7Mds€. En 2020 et 2021, ceux-ci avaient atteint respectivement des niveaux historiques : 6,9Mds€ et 7,3Mds€.

Le neuf prend une place prédominante

Principal enseignement, qui confirme la tendance de ces deux dernières années : le neuf prend une place prédominante. « Compte tenu du manque d’offre dans l’existant et des exigences de plus en plus pressantes en matière de normes environnementales, le neuf devient la cible des investisseurs qui cherchent à accroitre leur exposition au résidentiel », commente Sébastien Lorrain, son directeur chargé du résidentiel en France.

Les trois premiers mois de l’année ont surtout été marqués par « l’acquisition d’un portefeuille français de la CDC par CNP Assurances pour 2,4 Mds€ », souligne la société de conseil.

Le résidentiel géré a représenté 20% des volumes investis, à 360 M€. Un montant supérieur de 81% à la moyenne sur cinq ans, qui « démontre à nouveau tout l’intérêt pour cette typologie de logement serviciel, en particulier le coliving », relève CBRE.

