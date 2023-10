Investissement locatif en 2023 : revenir aux fondamentaux et réapprendre l'effet de levier du crédit !

Alors que les chiffres de l'immobilier s'annoncent mauvais pour 2023 et que les difficultés dans le secteur s'accumulent, il semble important de rappeler aux professionnels comme aux investisseurs en quoi l'investissement immobilier apporte sur le long terme l'un des meilleurs rapports rendement/risque et devient une source d'enrichissement y compris quand on part de zéro, même en 2023.