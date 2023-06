Intuis inaugure sa première usine française de pompe à chaleur

Le groupe Intuis poursuit son développement. Le fabricant français de solutions de chauffage a inauguré le 13 juin 2023 un nouveau site industriel de 45000 m² dans son usine de Feuquières-en-Vimeu, dans la Somme. Il sera spécialisé dans la production de pompe-à-chaleur (PAC) et des chauffe-eaux thermodynamique. Pour ce faire, la société a investi 25 M€ afin de construire de nouveaux bâtiments, implanter quatre lignes de production et un espace de stockage. Cette nouvelle usine Intuis sera capable de produire chaque année près de 100 000 chauffe-eaux thermodynamiques et plus de 30 000 pompes à chaleur destinés à équiper les marchés de la maison individuelle et des logements collectifs.

