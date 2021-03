Intermarché agrandit son supermarché à Margny-lès-Compiègne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

L’extension du magasin Intermarché de Margny-lès-Compiègne est lancée.

Le magasin Intermarché, à Margny-lès-Compiègne (Oise), disposera d’une surface supplémentaire de 500 m2 d’ici un an. Des travaux de démolition des anciens locaux de la mairie ont été lancés le 1er mars 2021. Selon David de Bosschere, le gérant, « une grande partie des travaux ne sera pas visible pour les clients, l’objectif étant de réduire au maximum la gêne ».

Le nouveau magasin disposera de 6 500 m² de surface de vente, 1 207 m² de boutiques et 4 441 m2 de cellules commerciales et alimentaires. Un atelier de fumage et un laboratoire de fabrication seront aussi installés. Intermarché a, par ailleurs, prévu d’aménager six pistes de ravitaillement pour le drive (un service de récupération de commandes après un achat sur Internet). « L’offre drive d’un supermarché pèse fortement dans le chiffre d’affaires, c’est pourquoi nous allons l’établir dans notre magasin », explique le gérant.

Cette extension s’accompagnera d’une quarantaine d’embauches, qui s’ajouteront à la centaine de salariés du magasin.