Intégration de 345 places de smart parking au projet d’écocité, dans la Cité Descartes, à Champs-sur-Marne

Le promoteur immobilier Linkcity signe un contrat avec Zenpark pour installer deux parkings mutualisés à Champs-sur-Marne.

Zenpark a conclu un partenariat avec le promoteur immobilier Linkcity pour intégrer deux parkings mutualisés de Zenpark Pro Smart dans le nouveau projet d’écocité, Cité Descartes, à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le nombre de places de stationnement sera de 86 et 259 places, soit 345 places de smart parking au total.

Grâce au service Zenpark Pro Smart, Linkcity construira moins de places, mais plus intelligemment. Le promoteur immobilier pourra ainsi répondre aux nouveaux enjeux du développement durable. Pour le projet d’écocité, Cité Descartes, à Champs-sur-Marne, cet investissement constitue un gage de mutualisation d’espaces et de création de nouveaux services permettant de faciliter la vie des résidents et des actifs présents dans le quartier.

« Plutôt que de construire un parking dédié à chaque bâtiment, usages résidentiels et de bureaux, et un parking public pour accueillir les autres types d’usage, il s’agit désormais pour les promoteurs immobiliers d’anticiper les mutations de la mobilité que nous observons déjà quotidiennement en optant pour la construction d’un smart parking : un parking intelligent qui mutualise les places entre les différents usages. En choisissant Zenpark Pro Smart, Linkcity témoigne de sa confiance dans cette nouvelle approche du développement urbain que permet Zenpark et nous les remercions pour cet engagement », a souligné William Rosenfeld, PDG et cofondateur de Zenpark.