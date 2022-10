Installux acquiert 100% des titres de Mécanalu

Dans un communiqué, le Groupe Installux annonce la reprise le 13 octobre 2022 de la société Mécanalu, concepteur, fabricant et distributeur de cloisons modulaires à ossature aluminium, établi à Dourdan et qui compte une trentaine de salariés. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Avec cette acquisition, Installux renforce sa position sur le marché de la cloison. Pour rappel, au cours du 1er semestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe a enregistré une hausse de 31 % par rapport au 1er semestre 2021, pour s’établir à 93,7 M€. Son activité bâtiment/amélioration de l’habitat a augmenté de 19 % et le secteur aménagement d’espaces de 23 %. Sur l’année 2021, son chiffre d’affaires s’est établi à 138,8 M€ (+23 % par rapport à 2020).