Installation détaillée de panneaux photovoltaïques sur le toit d’une maison provençale

Le chantier

Construite dans les années 2000, cette maison disposait initialement d'un plancher chauffant électrique énergivore, abandonné au profit de deux pompes à chaleur. Face à la hausse et à la volatilité du prix de l'électricité et des heures creuses restreintes de 23 h à 7 h, les propriétaires ont souhaité installer des panneaux photovoltaïques pour gagner en autonomie, d'autant que le toit à faible pente orienté plein sud s'y prêtait parfaitement. Nicolas Bailly a monté le dossier pour la prime EDF (390 €/kW installé, soit 1 755 €) et préconisé la pose de 12 panneaux PV SunPower avec micro-onduleurs sur 3 rangs, pour une puissance totale de 4,5 kW.

« L'intérêt est que le micro-onduleur de chaque panneau transforme le courant continu directement en courant alternatif. Cette solution simplifie la pose par rapport à une installation conventionnelle avec un seul onduleur. Si un panneau est défectueux dans le temps, il n'entraîne pas l'arrêt de toute l'installation et peut, via l'appli Enphase Enlighten, être identifié et changé. De plus, ce pilotage à distance prolonge la garantie de 5 ans, soit 25 ans au total. »

La pose, incluant la partie PV sur le toit et les branchements électriques, a duré une journée. Aujourd'hui, le photovoltaïque représente 60 % de l'activité de cette entreprise familiale de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), qui intervient en direct ou en sous-traitance d'EDF. Nicolas Bailly applique une recette bien rodée, qui privilégie la polyvalence, l'autonomie et le savoir-être de ses équipes, chacune composée de trois techniciens - deux installateurs PV et un électricien. En appui, il utilise le logiciel de gestion Axonaut.

Entreprise : Provence Energie Solaire Services (PESS)

Dirigeant : Nicolas Bailly

Lieu : La Ciotat (13 )

Création : 2004

Chiffre d’affaires : 2,3 M€

Activités : Solaire thermique, photovoltaïque, PAC air/eau et climatisation

Effectif : 20 salariés

Certifications RGE : QualiPV, QualiPAC, QualiBois, QualiSol, IRVE

Mise en sécurité Une échelle verticale maintenue par une sangle est installée ; les compagnons sont équipés d'un harnais antichute à enrouleur de câble et absorbeur d'énergie avec pour point d'ancrage un barreau de fenêtre. La zone en pied de chantier est délimitée par un ruban de signalisation. © Cyrille Maury

Fixation des crochets de toit Les tuiles sont soulevées pour positionner et visser les crochets de toit réglables en hauteur (Clickfit Evo Esdec) sur les liteaux (4 crochets par panneaux). Pour éviter la surépaisseur et garantir l'étanchéité, les ergots en sous-face des tuiles sont enlevés à la disqueuse. © Cyrille Maury

Pose des rails Les rails de montage en aluminium/acier Magnelis (Esdec) sont positionnés verticalement. L'enjeu est de respecter une planéité parfaite avec une légère inclinaison. © Cyrille Maury

Mise à la terre des rails Les rails sont reliés entre eux par des câbles de mise à la terre. Puis ils sont reliés au câble 3G6 (Mobiway Nexans) qui descend au tableau électrique et comprend un fil à la terre. © Cyrille Maury

Installation des câbles solaires Des câbles solaires AC (Enphase) sont tirés pour connecter chaque panneau. Il s'agit de bien positionner cette guirlande pour permettre un raccordement facile au micro-onduleur de chaque panneau. © Cyrille Maury

Pose des modules photovoltaïques Les panneaux Sunpower P6 de 375 Wc, équipés de micro-onduleurs IQ8 (En-phase), sont légers (17 kg). Ils s'installent en respectant le plan du calepinage. Il faut récupérer l'étiquette code-barres pour scanner le numéro de série de chaque micro-onduleur sur l'application de suivi Enphase. © Cyrille Maury

Connexion des micro-onduleurs Les micro-onduleurs sont clipsés sur les connecteurs des câbles AC (Enphase). Ces câbles sont ensuite reliés à 2 câbles 3G6, protégés par des gaines, qui rejoignent le coffret de protection dans la maison. Tous les câbles sont maintenus par des colliers autobloquants nylon noirs (Kstools). © Cyrille Maury

Fixation finale des modules PV Après un dernier contrôle de sa planéité, le panneau est bloqué sur les rails par des étriers de fixation noirs ClickFit Evo (Esdec). Des embouts (Esdec) sont clipsés à leur extrémité. © Cyrille Maury © Cyrille Maury

Passage des câbles dans les goulottes Pour que le câble 3G6 soit invisible, il passe sous les tuiles et sort par un trou côté façade. Puis il descend derrière l'unité extérieure de la PAC du salon, à la verticale du câble d'alimentation, avant de rejoindre le tableau électrique sous la toiture du garage où il se situe. © Cyrille Maury

Installation du tableau électrique Le coffret de protection PV, qui intègre les disjoncteurs (parafoudre) et deux relais de découplage des câbles 3G6, est installé à côté du tableau. Au-dessus, un boîtier passerelle connecté à la box WiFi surveille l'installation (production, gestion à distance). Le câble de sortie 500 mA est branché sur les bornes répartiteur de phase du tableau. À venir, un boîtier back-up pour découpler la maison du réseau EDF en cas de coupure de courant, et basculer en autoconsommation. © Cyrille Maury