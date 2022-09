Installation de panneaux photovoltaïques : vers des assouplissements de formalités pour les zones classées ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de la construction Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer France Supprimer Patrimoine Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Monument historique Supprimer Valider Valider

Les ministères de Culture et de la Transition écologique travaillent à concilier les politiques en matière de conservation du patrimoine et de développement durable afin de faciliter l'installation des panneaux photovoltaïques proches des monuments historiques, indique une réponse ministérielle.

La crise énergétique rend les dispositifs individuels de production d'énergie de plus en plus attractifs et font l'objet de nombreuses mesures incitatives par les gouvernements successifs. Pourtant "l'installation de panneaux photovoltaïques demeure compliquée, voire empêchée" notamment pour" les bâtiments situés dans une zone classée et potentiellement visibles depuis un bâtiment classé monument historique", s'étonne une sénatrice, Catherine Belrhiti (Moselle - LR).

Elle rapporte que l'installation de panneaux solaires reste "conditionnée à une demande auprès de la mairie ainsi qu'à l'avis de l'architecte des bâtiments de France", quelle que soit la taille et la puissance des panneaux. Or elle "fait presque systématiquement l'objet d'un avis de principe défavorable de l'ABF," Ce qui conduit "les habitants des zones classées à ne pas pouvoir installer des panneaux solaires et réduire leur consommation énergétique".

Elle demande au Gouvernement, s'il "envisage de prévoir une dispense d'avis obligatoire préalable de l'ABF pour l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 6 kWc par exemple, sur les résidences principales situées en zone classée."

Concilier patrimoine et développement durable

Le ministère de la Culture confirme que la mise en place de panneaux photovoltaïques, "entraînant une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, est soumise au régime de la déclaration préalable." et à l'accord éventuel l'architecte des Bâtiments de France (ABF) "si l'immeuble est situé dans un site patrimonial remarquable".

Mais il existe des recours possibles. "Le demandeur peut saisir le préfet de région en cas de refus", indique le ministère.

Par ailleurs, la mission d'accompagnement des Udap qui au cœur du travail des ABF, permet de "conseiller les demandeurs en amont du dépôt d'une demande d'autorisation de travaux afin de les orienter dans la conception de leur projet." Ainsi des fiches « conseils » produites par plusieurs Udap ou directions régionales des affaires culturelles sont mises en ligne à disposition des citoyens. Celles qui concernent le photovoltaïque "contiennent une gamme de solutions d'intégration au bâtiment, ciblées sur l'encastrement ou l'inclinaison sur la couverture, l'adéquation avec la teinte de la toiture, l'ordonnancement par rapport à l'architecture de l'immeuble, etc...". En outre, le centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien (Creba) développe également plusieurs outils", pour les professionnels du bâtiment et les acteurs de tout "projet de réhabilitation, de rénovation énergétique ou de restauration d'un bâtiment ancien".



Conscient qu'il est indispensable de concilier les politiques en matière de conservation du patrimoine et de développement durable, le ministère de la Culture indique qu'"un groupe de travail « rénovation énergétique et patrimoine » a été mis en place, rassemblant des ABF et des représentants des administrations centrales des deux ministères. Un guide national relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques est également en cours de préparation qui devrait permettre de guider les demandeurs dans l'élaboration de leur projet".

QE n°02290, réponse à Catherine Belrhiti (Moselle - LR), JO Sénat du 8 septembre 2022