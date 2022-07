Installation d’un poêle à granulés à tirage naturel dans une maison des années 80

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer Haute-Loire Supprimer Valider Valider

La pose d'un poêle à granulés canalisé à tirage naturel demande de bien gérer la partie fumisterie et d'optimiser son fonctionnement lors de la mise en service. Démonstration avec Rémy Durand et ses équipes, dans une maison en Haute-Loire.

La nouvelle propriétaire de cette maison construite dans les années 1980 a décidé de remplacer les convecteurs électriques par un poêle à granulés pour deux raisons : se chauffer avec une énergie renouvelable abondante dans la région et profiter d'une flamme et d'un bel objet dans son espace de vie.

Objectif : chauffer toutes les pièces

L'installateur Rémy Durand lui a proposé deux variantes : un poêle à granulés étanche à sortie murale concentrique ou un modèle canalisable avec un conduit intérieur en tirage naturel pour chauffer aussi les autres pièces : entrée, cuisine et chambres. Cette option était plus chère, mais réalisable grâce aux aides Coup de pouce, aux CEE et à MaPrimeRenov'.

Compte tenu de la surface de la maison (100 m²), de son isolation thermique (ITI PSE 100 mm et laine de verre en combles) et de son altitude (850 m), le choix s'est porté sur le poêle Ecofire Isabel 9 Pro 2 de Palazzetti, livré par Richardson : une puissance de 9 kW, un rendement de 91,4 % et deux ventilateurs indépendants pour le salon et la canalisation.

Une tablette comme guide de chantier

L'équipe chargée de l'installation a pu retrouver toutes les indications – coordonnées du client, devis, travaux à faire, plans, métrés, pièces commandées et photos des points singuliers – sur une tablette, ce qui l'a aidée à préparer aisément le chantier, puis à faire un compte rendu précis avec les réglages de la machine et des prises de vues des points singuliers. Cela a également permis au technicien chargé de l'entretien de gagner du temps. L'installation du poêle et de la fumisterie selon le DTU 24.1 a été réalisée en une journée, avec un retour le lendemain pour installer l'amenée d'air extérieure nécessaire au bon rendement du poêle.

Entreprise : Gaz Service Altitherm (Axenergie)

Dirigeant : Rémy Durand

Lieu : Le Puy-en-Velay (Haute Loire - 43)

Création : 1965 (reprise 1992)

Effectif : 18

Activités : chauffage, climatisation, ECS & dépannage/SAV maintenance.

Certifications : RGE Qualibat, Quali’Pac et Quali’Bois

La maison Construite dans les années 1980, cette maison d'un seul niveau se situe à proximité du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Le nouveau conduit de fumée est visible sur le toit. - © Cyrille Maury Close Lightbox

Le positionnement De forme arrondie, à revêtement en acier laqué, dessus fonte et porte vitrée, ce modèle Palazzetti dispose d'une sortie d'air canalisée à l'arrière et d'un tube d'évacuation de fumée sur le dessus. Il sera posé sur une plaque en acier, contre la cloison du couloir, et mis à niveau grâce à ses pieds réglables. - © Cyrille Maury Close Lightbox

Le conduit de fumée et la rosace L'ouverture pour faire passer le conduit dans le plancher haut en entrevous terre cuite est créée en douceur : des trous à la perceuse selon le diamètre extérieur de la coquille (Ø 80 mm) en aspirant les poussières. L'écart au feu réglementaire, 8 cm de part à d'autre du conduit par rapport aux matériaux (deux poutres), a demandé de décaler le conduit et sa rosace de propreté aimantée sur la gauche, avec deux coudes 45°. - © Cyrille Maury Close Lightbox

La deuxième sortie d'air chaud À l'arrière du poêle, un trou est également fait dans la cloison en brique plâtrière, suivant la même technique, afin de placer le conduit canalisé, pour chauffer les autres pièces de la maison. En vignette, la grille côté couloir. - © Cyrille Maury Close Lightbox

Le passage dans les combles Des supports ajustables avec brides intégrées tiennent le conduit de fumée double paroi isolé en inox (gamme Orion Joncoux), en respectant les distances de sécurité. La sortie verticale n'étant pas possible (la tuile de faîtage étant scellée au ciment), deux coudes 45° permettent de dévier le conduit. Une bride est installée à chaque dévoiement. - © Cyrille Maury Close Lightbox

L'entrée d'air neuf extérieure Le renouvellement d'air arrive par une grille extérieure, passe dans les combles par une canalisation en PVC, puis ressort au-dessus du poêle. - © Vincent Boulamoy Close Lightbox

L'aide de la tablette Contenant les indications nécessaires à la bonne réalisation du chantier, la tablette a facilité le travail des installateurs Vincent et Ousmane. Un compte rendu précis (réglages, photos de points singuliers) y est également consigné en fin de chantier. - © Cyrille Maury Close Lightbox

La cheminée À l'extérieur, une fois les tuiles enlevées de la couverture et le voligeage découpé en respectant les distances de sécurité, le conduit est mis en place. L'étanchéité est réalisée avec un solin toiture-tuile et un larmier à joint silicone. La cheminée, qui dépasse de plus de 40 cm le faîtage, se termine par un chapeau de finition. - © Vincent Boulamoy Close Lightbox