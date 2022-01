"Inscrire dans les plans locaux d'urbanisme des zones où l'on pourra développer des champs éoliens", Valérie Pécresse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Energie Supprimer Présidentielle 2022 Supprimer Valérie Pécresse Supprimer France Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer Eolienne Supprimer Eolien Supprimer Valider Valider

La candidate Les Républicains à la présidentielle 2022 invitée lundi 10 janvier des "matins présidentiels" de franceinfo a pris position sur les énergies renouvelables et appelé à trouver des consensus locaux pour les éoliennes.

"Ma position sur l'éolien est connue: c'est avec l'approbation des populations concernées et uniquement avec elles".

Interrogée par les journalistes de franceinfo sur ses mesures pour développer l'énergie éolienne et son acceptabilité, Valérie Pécresse a proposé que "les riverains y gagnent quelque chose" et que l'on inscrive "dans les plans d'urbanisme locaux des villes des zones où l'on peut développer des champs éoliens et des zones où on ne le peut pas. Et ce sera en fonction du consensus local".

Énergie : "Emmanuel Macron a mené une politique de gribouille. On est passé du XXIe siècle au XIXe siècle. J'avance sur deux pieds : le renouvelable et le nucléaire", explique Valérie Pécresse pic.twitter.com/kGV9TWvECe — franceinfo (@franceinfo) January 10, 2022

Trop de normes ?

Dénonçant un coût de construction en France de 20% supérieur à celui observé en Allemagne par exemple, Valérie Pécresse a déclaré aussi vouloir supprimer une partie des normes de construction et par là-même une partie des effectifs de fonctionnaires chargés de les contrôler.