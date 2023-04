Inquiétude des maires ruraux quant à la mise en œuvre de la réforme de reversement de la taxe d'aménagement

Fiscalité -

Réponse du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des collectivités territoriales et de la ruralité à la question de Mme Sylviane Noël, n° 3700, JO Sénat du 16 février 2023 p. 1149