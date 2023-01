Inoha se fixe deux grands objectifs pour 2023

Dans le cadre de la cérémonie des vœux organisée le 11 janvier dernier, Inoha a présenté sa feuille de route pour l’année 2023. Si celle-ci s’inscrit dans la continuité du plan stratégique présenté par son président Jean-Luc Guéry en 2021n, elle s’annonce tout de même chargée. « Pour mieux accompagner ses adhérents », l’association veux notamment accélérer sur deux chantiers « majeurs » : la data et la démarche RSE.

Y voir plus clair dans une période incertaine

Jean-Luc Guéry a ainsi présenté son observatoire économique et des tendances de consommation. Baptisé Inodata, il propose aux adhérents d’accéder à des indicateurs macroéconomiques, des données marché sur les grandes surfaces de bricolage, les négoces, les grandes surfaces alimentaires et les jardineries. Il présente aussi des analyses de tendances avec des scopes les consommateurs : recherches sur internet, projets passés et à venir, évolutions des comportements d’achats…. « Dans cette période d’incertitude, avoir des données pertinentes, complètes et précises est plus que jamais stratégique pour permettre à nos adhérents de prendre les meilleures décisions. C’est l’ambition que nous formulons avec Inodata, l’observatoire que nous lançons en ce début d’année », souligne Jean-Luc Guéry.

Un programme pour réduire les emballages

« L’accompagnement de nos adhérents sur la RSE est également une priorité et nous intensifierons en 2023 ce que nous avons initié l’année dernière », a-t-il précisé. Pour cela, Inoha va mettre en place en son sein ses propres démarches responsables (actions suite au bilan carbone réalisé en 2022, sensibilisation des salariés à l’empreinte environnementale numérique), soutenir la création « de nouveaux groupes d’adhérents dans leur parcours de décarbonation, », proposer un programme collectif sur la réduction et l’écoconception des emballages « afin de répondre à la réglementation (décret 3R de la loi AGEC, avril 2021) ou encore lancer un club RSE pour aider les adhérents à échanger sur les bonnes pratiques et les expériences.

En parallèle, l’association va poursuivre ses travaux avec la Fédération des magasins de bricolage (FMB) pour déployer « un système unique de partage de la donnée produit » et aidera ses membres, via « des capsules de compétences », à prendre en main l’outil Fabdis