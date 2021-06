Inoha dévoile son plan d’action stratégique 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’Association des industriels du nouvel habitat veut franchir « un nouveau cap ».

A l’issue de son Assemblée Générale qui s'est tenue à Paris le du 23 juin 2021, l’Association des industriels du nouvel habitat Inoha a présenté à ses adhérents son plan d’actions stratégique 2025. Selon son président, Jean-Luc Guéry, il a pour objectif « de consolider ses missions, ses périmètres d’actions et définir les axes stratégiques » avec l’ambition de franchir « un nouveau cap après le changement de nom opéré en 201 ».

Eclairer, construire et peser

Ce nouveau plan doit permettre à l’organisation « d’éclairer ses adhérents en décryptant les enjeux de la filière, l’évolution des marchés, les attentes des consommateurs et des distributeurs, pour nourrir l’innovation » ; construire « en partageant les bonnes pratiques, en montant en compétence, en nouant des partenariats et en mutualisant des solutions » ; et enfin « peser auprès de la distribution et des pouvoirs publics ».

Un nouveau code de bonnes conduites avec les GSB

C’est dans ce contexte qu’elle a dévoilé sept projets structurants autour du partage de la data, de la mutualisation des achats, d’actions concertées RSE, de partenariats avec d’autres organisations…. Dans le détail, elle va créer un Observatoire du Nouvel Habitat ainsi que des communautés de bonnes pratiques avec notamment, la rédaction d’un nouveau code de bonne conduite avec la Fédération des magasins de bricolage (FMB). Par ailleurs, elle veut augmentation le nombre de ses adhérents.

Ouverture vers la construction résidentielle neuve

C’est dans ce contexte qu’elle a redéfini son périmètre d’intervention. Ainsi, l’association professionnelle qui rassemble les fabricants de produits manufacturés destinés à l’entretien, au bricolage, à l’aménagement extérieur, au jardinage, à l’amélioration de l’habitat, a décidé d’intégrer la construction résidentielle neuve.

