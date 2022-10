Inoha appelle à une écocontribution visible

Trois fédérations de fabricants s’inquiètent de la mise en place pour janvier 2023 de la responsabilité élargie des producteurs d’articles de bricolage et de jardin (REP ABJ). Et le fait savoir au gouvernement. Inoha, l’association des Industriels du nouvel habitat, le SECIMPAC, Syndicat des entreprises internationales de l’outillage portatif et des consommables, et le S.I.O., Syndicat de l’Industrie de l’Outillage, assurent que l’écocontribution pour la prise en charge de la fin de vie des produits, « évaluée à 2% du chiffre d’affaires des entreprises », sera « préjudiciable » pour l’industrie française.

Filière fragilisée

« Constitué majoritairement de PME (qui emploient 50 000 salariés sur près de 500 sites en France et dont le chiffre d’affaires s’élève en moyenne à 35 M€), le secteur du Nouvel Habitat est aujourd’hui fragilisé par un très fort ralentissement de la consommation ainsi que par une hausse importante des coûts des matières premières et de l’énergie », précisent les trois organisations dans un communiqué. Et elles poursuivent : « Elle [l’écocontribution] viendra fragiliser encore un peu plus les entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères qui vendent aux distributeurs ou aux consommateurs directement de leur pays d’origine. »

Maitrise de l’inflation

Dans ce contexte et afin de permettre à la filière d’atteindre les objectifs du gouvernement, les trois organisations demandent que « l’écocontribution soit visible pendant les six premières années (durée du 1er agrément des écoorganismes par le gouvernement), le temps du démarrage de la filière. » D’après elles, cette visibilité à plusieurs vertus dont la maitrise de l’inflation. « En effet, la reproduction à l’identique de l’écocontribution sur la facture remise au client final empêchera la pratique de marges par les intermédiaires de la chaîne de commercialisation, évitant ainsi un doublement du montant de cette contribution supporté par le consommateur. »

Réduire les fraudes sur les marketplaces

Parmi les autres avantages, cela permettrait de lutter contre « les fraudes de vendeurs qui entendraient se soustraire à cette obligation et qui, avec le développement des places de marché, sont difficiles à identifier. » Ou encore apporter de la transparence au consommateur et le pousser « à acheter des produits éco-conçus dont l’écocontribution est plus faible. »

© Inoha Jean-Luc Guéry, président d’Inoha

Dans ce même communiqué, Jean-Luc Guéry a tenu à préciser : « Nous sommes convaincus que la contribution visible de l’écoparticipation entraînera dans un cercle vertueux tous les acteurs de la filière et qu’elle permettra une maîtrise de l’inflation, ce qui dans le contexte actuel sera un plus pour les Français qui font du bricolage et du jardinage, le moyen le plus économique d’améliorer leur habitat. Nous espérons que notre demande sera entendue par le Gouvernement et que cette mesure de transparence sera adoptée ».