Innovations, formation : l’OPPBTP livre sa feuille de route jusqu’à 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Prévention Supprimer Vie du BTP Supprimer OPPBTP Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Maintenir sa présence sur le terrain, développer des applications digitales, former davantage les nouveaux dirigeants, expérimenter de nouvelles technologies… L’OPPBTP a présenté, le 25 janvier, son plan stratégique Horizon 2025 pour mobiliser les entreprises et combattre les accidents graves et mortels.

Du terrain pour être au plus près des situations de travail et du digital pour toucher le plus grand nombre. Voici les [...]