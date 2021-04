Dans l'aménagement intérieur, si le choix des matériaux semble pléthorique, encore faut-il trouver ceux qui, élevés au rang d'éléments inédits par un travail à façon, accompagneront une conception sur mesure, responsable et durable. C'est en ce sens qu'Hopfab, plateforme de mise en relation avec les artisans ou fabricants français, se fait éclaireur. Sa matériauthèque de second œuvre, locale et la moins nocive possible pour la planète, est riche de quelque 400 références, élégantes et chacune avec son histoire. Dans la sélection proposée ici ont été retenues essentiellement les innovations d'artisans, qu'ils utilisent du textile usagé (jean), de la coquille d'œuf ou des écailles de poisson ; ou qu'ils revisitent des matériaux connus pour les amener ailleurs. Ainsi, quand la peinture se fait marbre ou plume d'oiseau, le silicone devient un parement de surface ; le verre en baguettes, un claustra ; l'inox, un textile froissé filtrant… Jusqu'à l'humour de briser un solid surface pour le réparer selon l'art japonais du kintsugi. Démonstration que la main de l'homme reste le vivier créatif capable de réinventer la matière, et que la France, bien que souvent trop discrète, demeure un territoire fertile de ce renouveau.