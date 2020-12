Innovations béton marquantes : « Le béton fluide et les poutrelles en polystyrène »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Béton Supprimer Béton autonivelant Supprimer Plancher à poutrelles Supprimer Polystyrène Supprimer Artisan béton Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Moi, artisan Supprimer Var Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le domaine de la maçonnerie et du béton, si les innovations sont rares, elles peuvent présenter un réel intérêt pour les entreprises, en termes de coût, performance, confort de travail ou gain de temps sur chantier. Aujourd’hui, Yusuf Erdal, gérant de l'entreprise Honesty à Sanary-sur-mer (Var), nous présente les produits qui l'ont marqué et qu’il a adoptés.

« J’ai commencé comme maçon et je connais les difficultés du métier. Du coup, pour les produits, je regarde bien sûr les performances et les prix, mais je suis très vigilant sur la facilité de mise en œuvre pour protéger mes maçons. Aussi, je suis très attentif aux innovations intégrant ce paramètre.

À l’exemple du béton fluide, qui, presque aussi liquide que de l’eau, assure un remplissage parfait des blocs à bancher, sans besoin de le vibrer. Comme il est par ailleurs autonivelant, nous pouvons également l’utiliser en plancher horizontal pour obtenir une surface parfaite.

Toujours pour faciliter le travail, nous utilisons aussi des poutrelles en polystyrène dès que les portées sont au-delà de 2 ou 3 mètres. Sur une portée de 8 mètres, elles ne pèsent qu’une vingtaine de kilos, contre environ 180 kilos pour une poutrelle en béton. Je pense toujours à mes maçons, et 20 kg, c’est bien plus facile à déplacer et à poser. »