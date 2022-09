Ingrid Taillandier Architectures, ou la densité heureuse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Réalisations Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

A Paris IVe, la Galerie d'architecture présente sa nouvelle exposition, «Density of lives. Une traversée de la ville à chez soi», conçue par l’agence Itar (Ingrid Taillandier Architectures)…

Densité... Densité… Le mot est souvent agité comme un épouvantail, synonyme d’entassement oppressant, de foules amassées, de villes irrespirables à force de cohortes transhumantes…

Célébrée un temps, puis décriée au lendemain de la parenthèse Covid-19, la densité peut ne pas être punitive et être même désirable.

Tel est du moins le pari que forme l’architecte Ingrid Taillandier au travers de sa pratique professionnelle et de l’exposition qu’elle propose à la Galerie d’architecture (Paris IVe), jusqu’au 24 septembre.

Construire une densité raisonnée, en faveur d’un urbanisme durable, à l’épreuve de l’habitabilité, apparaît ici comme une évidence pour limiter l’artificialisation des sols, diminuer la prédation du foncier disponible tout en allant de pair avec un enrichissement de la sphère privée.

La démonstration qu’une densité heureuse est possible est présentée au travers de trois opérations de logements de l’agence Itar, sorte de plaidoyer concret en faveur d’une densité acceptable. Et manière de questionner le sujet selon plusieurs angles : Qu’est-ce que la densité perçue, domestiquée ou bien désirée? Est-ce un outil, un préalable ou une finalité? Est-elle clef de lecture et moyen d’agir face aux défis environnementaux, à l’étalement urbain, à l’accroissement des populations et aux crises sociales et démographiques qui en résultent?

En même temps que l’exposition sort, aux éditions de La fabrique de l’épure (auteurs : Olivier Namias, Ingrid Taillandier et Laura Cardin), un coffret de trois ouvrages Density of lives qui décrivent ces trois projets récents, interrogeant la densité au prisme des habitants, montrant leurs appropriations des lieux et dévoilant des formes enviables de la vie urbaine.

Jusqu’au 24 septembre 2022 à la Galerie d’architecture, 11, rue des Blancs Manteaux Paris IVe.