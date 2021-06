Ingérop renforce son expertise en ingénierie acoustique et vibratoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Ingérop Supprimer France Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le groupe d'ingénierie a fait l'acquisition d'AVLS (25 collaborateurs, 2 M€ de chiffre d'affaires), pour former un pôle d’ acoustique et de dynamique étoffé pour répondre aux demandes d’expertises acoustiques vibratoires et sismiques.

Poursuivant sa démarche d'acquisitions d'expertises pointues complémentaires de son offre d'ingénierie, Ingérop a annoncé un rapprochement avec AVLS, société implantée à Orsay (91) et forte d’une expérience de plus de 30 ans en acoustique et vibrations.

Reconnue comme un des experts de son secteur, AVLS (25 collaborateurs, 2 M€ de chiffre d'affaires) dispose de références emblématiques (la Philharmonie de Paris, la Fondation Louis Vuitton et le Grand Palais notamment) qui en font un acteur renommé de l’ingénierie dans les domaines de l’acoustique bâtimentaire des vibrations et de la dynamique des structures.

Réparties en deux pôles spécialisés en vibrations et en acoustique, les équipes d’AVLS travaillent en synergie pour répondre aux problématiques les plus complexes dans les domaines de la construction, de l’industrie et de l’environnement. Leur expertise s’appuie sur une base de données de mesures patiemment construite qui sert de point de référence aux modélisations.

[...]