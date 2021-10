Ingérop et AEI concepteurs du bus à haut niveau de service de Cayenne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Guyane Supprimer Ingérop Supprimer Ingénierie Supprimer Transports Supprimer Valider Valider

Ce BHNS, pour lequel les travaux de terrassement ont commencé en octobre de l'année dernière, sera mis en circulation à horizon 2024 et permettra de déployer un service de transport en commun moderne et efficace au service des habitants de l’agglomération guyanaise.

En octobre 2020 ont commencé à Cayenne (Guyane) les travaux de construction de 11 km de voie de bus à haut niveau de service en zone urbaine et périurbaine. Le projet mené par le groupement Ibys Construction (Ribal Travaux publics, filiale de Colas en Guyane, Colas Projects et le fonds d’investissement FIDEPPP2) comprend deux lignes de bus, 21 stations, deux pôles d’échanges multimodaux et un centre de maintenance et de remisage des bus.

C'est au groupement Ingérop (mandataire)/AEI qu'ont été confiées les études d’ingénierie, de conception et, jusqu’à la livraison, le suivi des études pour ces nouvelles voies qui doivent permettre de relier le sud de la capitale guyanaise au centre-ville.

Résister au climat tropical

Ingérop est intervenu sur le tracé de ce bus de nouvelle génération ainsi que sur les ouvrages d’art, les systèmes d'aménagements urbains, les réseaux divers, la signalisation lumineuse tricolore et l'hydraulique urbaine.

« Ce dernier point a été un défi de taille, explique-t-on chez Ingérop, puisque la région de Cayenne est régulièrement confrontée à des pluies diluviennes et des inondations. Il a fallu recourir à la conception d’ouvrages d’art devant résister au climat tropical tout en limitant les importations de matériaux depuis l’Europe ». En effet, la Guyane est située sur le continent sud-américain mais elle est dans l’obligation de répondre à des normes européennes en tant que territoire français.