Ingérop acquiert l'allemand IBF Ingenieure

Deuxième pays derrière la France, l’Allemagne est un marché stratégique pour Ingérop où le groupe d'ingénierie réalise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 millions d’euros.

L’acquisition d’IBF Ingenieure à Munich annoncée mardi 15 novembre, vient donc renforcer l’expertise d’Ingérop Deutschland, qui comprend 10 implantations situées à Berlin, Dessau-Rosslau, Dresde, Essen, Kempten, Munich, Nuremberg, Offenbach-sur-le-Main, Offenbourg et Stuttgart.

Une expertise renforcée

Spécialisée dans l’ingénierie des fluides, IBF Ingenieure intervient dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l’électricité, de la plomberie et de la sécurité incendie pour différents types de bâtiments (publics, industriels, bureaux). Cette expertise apportera à Ingérop une réelle complémentarité au niveau des expertises et lui permettra de se développer sur des projets stratégiques tels que la décarbonation des bâtiments.

Synergies

Avec 50 salariés et un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2021, IBF Ingenieure est aujourd’hui reconnue sur le marché allemand comme une référence dans son domaine. Son rapprochement avec Ingérop va permettre de créer des synergies avec les 150 ingénieurs et techniciens basés en France et spécialisés dans le même métier.

Ingérop réalise globalement plus de 30 % de son chiffre d’affaires sur des projets internationaux.