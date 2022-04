Ingérop acquiert Acterra

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Marseille Supprimer Ingérop Supprimer Valider Valider

Cabinet d’ingénierie et de conseil implanté à Marseille, Acterra intervient dans le domaine des politiques climat et des stratégies d’adaptation au changement climatique.

Afin de renforcer son offre d’ingénierie et de conseil avec des expertises pointues et d’amplifier son action dans toutes ses activités en faveur de la transition écologique, axe prioritaire de sa stratégie d’entreprise « Vision 2025 », Ingérop a fait l'acquisition d'Acterra.

Ce cabinet d’ingénierie et de conseil implanté à Marseille depuis plus de 15 ans, intervient dans le domaine des politiques climat et des stratégies d’adaptation au changement climatique : apport d’expertise dans les phases de diagnostic des impacts du changement climatique, définition de stratégies et de programmes d’actions, accompagnement du changement et assistance à la maîtrise d’ouvrage, réformes institutionnelles et organisationnelles, suivi et évaluation de politiques et projets, accès à la finance climat, recherche & innovation.

Le cabinet intervient auprès de bailleurs de fonds (AFD, GIZ, FFEM, Banque Mondiale, etc.), d’organisations internationales (PNUE, PNUD, FAO, Green Climate Fund), de gouvernements et d’agences nationales (Ademe, Agences de l’Eau, OFB, ministère de l’Ecologie), de collectivités locales (Métropole Aix-Marseille, Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise) et d’entreprises privées.

Acterra, qui emploie 8 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 1,2 million d’euros, rejoindra Ingérop Méditerranée en tant qu'entité indépendante, pilotée par son dirigeant actuel, Stéphane Simonet. « Il s’agit pour nous de la bonne décision, au regard de l’urgence climatique et des besoins en constante évolution de nos clients, et du bon partenaire, dont la stratégie, les valeurs et le modèle de gouvernance s’inscrivent pleinement dans notre vision entrepreneuriale », a expliqué ce dernier.

Le président d’Ingérop, Yves Metz, s'est dit de son côté persuadé que « l’expertise des équipes d’Acterra et la reconnaissance de leur savoir-faire au niveau international sont de véritables atouts pour l’avenir ».