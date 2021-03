Infrastructures hydrauliques : l'acquisition à un milliard de dollars d'Autodesk

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Autodesk Supprimer Canalisation Supprimer Réseaux Supprimer Infrastructures Supprimer Numérique Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Autodesk a annoncé l'acquisition d'Innovyze, entreprise américaine basée à Portland (Oregon), spécialisée dans les technologies innovantes de simulation et de modélisation d'infrastructures hydrauliques.

Autodesk a annoncé il y a quelques jours la signature d'un contrat d'acquisition d'Innovyze, un leader mondial des logiciels d'infrastructures hydrauliques installé à Portland (Oregon), pour un montant d'1 milliard de dollars.

Avec cette acquisition, Autodesk se place comme un leader des solutions d'infrastructures hydrauliques, de la conception jusqu'à l'exploitation. L'entreprise pourra également accélérer sa stratégie de jumeau numérique et ouvrir la voie à une industrie de l'eau plus durable et digitalisée.

Les solutions de modélisation, de simulation et d'analyse prédictive d'Innovyze visent à créer des réseaux de distribution d'eau, des systèmes de récupération de l'eau, des usines de traitement de l'eau et des eaux usées et des systèmes de protection contre les inondations plus durables et rentables. En outre, les solutions d'Innovyze centralisent la visibilité des ressources de l'infrastructure pour optimiser les dépenses en capital et opérationnelles.

41 milliards de mètres cubes d'eau

« Près de 41 milliards de mètres cubes d'eau sont perdus chaque année dans le monde en raison de fuites et de ruptures de canalisation prolongées. Malheureusement, nous ne pouvons ni gérer ni réparer ce qui est invisible », a expliqué Amy Bunszel, vice-présidente exécutive des solutions de conception AEC chez Autodesk. « Le portefeuille de solutions d'analyse opérationnelle, de modélisation de la distribution et de gestion des ressources d'Innovyze nous donne la possibilité d'identifier ces problèmes, et bien d'autres, avant qu'ils n'entraînent une crise », a-t-elle commenté.



La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée pendant le premier trimestre de l'exercice financier 2022 d'Autodesk, qui se termine le 30 avril 2021.