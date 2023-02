Inflation de records pour le groupe Saint-Gobain

A la présentation des résultats annuels de Saint-Gobain, jeudi 23 février, c’est une pluie de médailles d’or dont s’est paré le groupe mondial qui puise ses origines dans la manufacture royale des glaces à miroir fondée par Louis XIV. 2022 aura été l’année de tous les records : un chiffre d’affaires de 51, 2 Md€, en progression de 15,9 %, un résultat d’exploitation en hausse de 18,4 %, une marge d’exploitation de 10,4 %, un doublement du bénéfice net par action (BNPA) en 4 ans, un triplement du cash flow libre depuis 2019 et la rentabilité de l’actif économique (ROCE) à 16,1 %, au-delà de toute attente. « En 2022, Saint-Gobain a réalisé une nouvelle performance remarquable dans un environnement où l’incertitude est devenue la norme », a déclaré son directeur général, Benoit Bazin. Pour expliquer ce survol au-dessus des multiples crises actuelles, ce dernier a loué l’application du plan stratégique « Grow & Impact » et « la solidité opérationnelle par pays ».

Redistribution mondiale

En l’espace de quatre ans, Saint-Gobain a rebattu fortement les cartes de sa présence mondiale. Si l’Europe de l’Ouest représentait en 2019 près de 60 % de l’activité du groupe, les allocations de capitaux (8 Md€ en quatre ans et les OPA) ainsi que les investissements industriels de croissance ont modifié cette situation. Actuellement, « l’empreinte géographique » s’effectue au profit des Amériques (30 %), des pays d’Asie Pacifique (32 %), l’Europe de l’Ouest représentant le dernier tiers. « En France, le Groupe renforce sa présence sur le marché de la rénovation où les artisans conservent des carnets de commandes remplis – notamment grâce à un contexte réglementaire favorable, à des programmes sur les bâtiments publics et à des dispositifs de soutien aux ménages (MaPrimeRenov’) », explique-t-on.

Pour atteindre cette répartition, le groupe a poursuivi ses cessions avec 3,8 Md€ de CA cédés (ou en cours) notamment avec la distribution au Royaume-Uni et en Pologne des activités de transformations du vitrage et les Cristaux & Détecteurs, tout en réalisant des acquisitions pour 1,9 Md€ de CA, notamment dans la chimie avec GCP et Impac (Mexique), dans les produits d’extérieur Kaycan (Amérique du Nord) dans l’isolation avec Rockwool India Pvt Ltd, en février 2022.

Prêt pour la reconstruction de l'Ukraine

Si, en 2022, Saint-Gobain réalise 12,5 % de croissance organique en Europe, celle-ci est de 15 % en Amérique du Nord - et première en terme de marché - et de 23,6 % en Asie-Pacifique : « Notre croissance est très forte en Inde, où nous avons implanté une nouvelle usine de plaques de plâtre qui fonctionnera en 2024 à la biomasse et où nous préparons l’ouverture d’une 6e usine de vitrage courant 2023, a ajouté Benoit Bazin. Après les Etats-Unis et la France, l’Inde est n°3 en terme de rentabilité et de résultat d’exploitation ! ». En quatre ans, du Vietnam au Kenya, de la Turquie au Brésil, le groupe a imputé 79 nouvelles usines, soit une toutes les trois semaines. A noter que le groupe a gelé ses investissements en Russie (0,5 % de son CA) mais ne compte pas vendre ses activités, dont elle est propriétaire à 100 %, tout en indiquant réactivé un projet d’investissement dans l’ouest de l’Ukraine : « Nous sommes prêts à raccompagner la reconstruction de l’Ukraine depuis la Pologne ou la Roumanie » a encore indiqué le DG de Saint-Gobain. Quant à la Chine, le pays ne représente que 2,5 % du CA du groupe avec une croissance plus faible, en 2022, que celle du groupe.

Politique zéro carbone

En matière de développement durable, Saint-Gobain, issu des métiers verriers, affiche sa satisfaction en « évitant, par ses solutions, l’émission de 1 300 millions de tonnes de CO2 ». L’an dernier, le groupe a réduit ses émissions de carbone de 27 %, utilise 50 % d’électricité décarbonée (objectif 62 % en 2025) et a réalisé trois premières mondiales avec une production zéro carbone de visage en France, de plaques de plâtre en Suède et une production très bas carbone (- 93 % par rapport à la moyenne) dans l’isolation laine de verre en Finlande. L’objectif étant désormais de « réaliser ces productions à grande échelle », le groupe met en avant son "intensité carbone par euro de CA », en baisse de 42 % en 2022 par rapport à 2017. Liant contribution environnementale et progrès social, Saint-Gobain met en avant la poursuite de la baisse (19 % en 2022) du taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt, le taux de femmes managers (27,2 %) ou encore le taux de satisfaction (89 %) des 170 000 employés du groupe.

Hausse des prix mondial

Si en 2022, le volume d’activité du groupe s’est replié de 1,3 % (- 2,3 % au second semestre), Benoit Bazin indique que ce tassement est encore plus fortement marqué chez ses concurrents avec, contrairement à Saint-Gobain, des baisses de marges. Pour expliquer le niveau de sa marge, et donc un écart prix-coûts positif notamment face à une inflation de 3 Md€ des coûts d’énergie et des matières premières, le groupe a appliqué une hausse des prix de 14,6 % au niveau mondial sur l’année. Dans un contexte de ralentissement « modéré » et « chahuté » des marchés, Saint-Gobain entend consolider sa stratégie, accélérer ses engagements de décarbonation et vise en 2023 une marge d’exploitation comprise entre 9 et 11 %.