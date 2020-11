L'industrie a donné naissance, au XIXe siècle, à des éléments architecturaux comme les sheds ou les verrières, et a contribué au développement des structures à grande portée ; elle a également engendré de nouvelles figures urbaines, comme les cités ouvrières.

En France, l'essor récent de la préfabrication des composants d'enveloppe et de structure a éloigné les architectes du projet industriel au profit des constructeurs spécialisés.

Aujourd'hui, la redynamisation des territoires et les dépendances révélées par la crise sanitaire conduisent à poser la question de la relocalisation de certaines productions de biens manufacturés, partis depuis quarante ans vers des contrées aux bas salaires. Allons-nous revoir des usines et des fabriques s'élever sur nos territoires, urbains, périurbains ou ruraux ? Qui dit réindustrialisation fait espérer la construction de bâtiments : à quoi l'usine du XXI siècle doit-elle ressembler ? comment l'adapter aux défis contemporains, ceux de l'économie numérique et de la transition énergétique ? Les architectes doivent prendre toute leur place dans ce débat.