Industrie verte : la filière béton ne veut pas être en reste

Un projet de loi et treize articles pour reprendre 29 propositions issues de plusieurs centaines de consultations sur le terrain, voilà l'équation du projet de loi "industrie verte".

Le but du texte, réindustrialiser, et équiper le pays d'usines plus sobres, décarbonées compétitives sur la scène mondiale.

C'est dans ce contexte que la Filière Béton qui fédère les 4400 sites industriels en France de l’extraction de granulats, du ciment, du béton, pour 65 000 emplois directs au coeur des territoires, a publié une série de propositions se référant aux 5 chantiers structurant le projet de loi. Et pour aller au-delà des questions foncières et financières destinées à développer plus vite de nouveaux sites (voir encadré), au coeur du projet de loi, la Filière béton entend se concentrer sur la création de valeur en économie circulaire, la formation et l’innovation constructive.

