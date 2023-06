Industrie verte : ces mesures en urbanisme et environnement que les sénateurs ont adoptées en commission

Friches industrielles, consultation du public, ZAN, sites clés en main… Réuni en commissions les 13 et 14 juin, le Sénat a enrichi le projet de loi qui est censé faire de la France « la championne de l’industrie verte et des technologies ». Tour d’horizon des principales dispositions adoptées en urbanisme et environnement avant les débats en séance qui débuteront ce 20 juin.