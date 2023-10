Industrie verte : après une CMP conclusive, le projet de loi bientôt adopté

Emblématique pour l'exécutif qui a fait de la relance de l'industrie une bataille prioritaire, le projet de loi industrie verte a été adopté en commission mixte paritaire dans la soirée du 9 octobre.

Les parlementaires "ont oublié les clivages pour se rassembler autour d'un sujet majeur", s'est satisfait le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, saluant dans un communiqué un projet de loi "inédit" qui "permettra à la France de se positionner comme le futur leader européen de l'industrie verte".

Le gouvernement attend de ce texte une baisse de 41 millions de tonnes d’équivalent CO2 d'ici 2030, soit près de 5 % de réduction de l'empreinte des importations et 1 % de l'empreinte totale de la France et, en matière économique, 23 Mds € d'investissements et 40 000 emplois directs sur le territoire d'ici 2030 générés par le crédit d'impôt « Investissement Industries Vertes », qui a été présenté dans le projet de loi de finances pour 2024.

Le texte qui doit être voté à l'Assemblée nationale ce mardi 10 octobre et le lendemain, mercredi 11 au Sénat, veut notamment encourager des projets industriels du "big five" - éolien, photovoltaïque, pompes à chaleur, batteries, hydrogène décarboné.

Pour cela, il doit permettre de diviser par deux le délai moyen pour obtenir une autorisation d'ouverture d'usine, aujourd'hui estimé à 17 mois.

Avis prépondérant des communes

Pour quelques projets "d'intérêt national majeur", une procédure d'exception est prévue, donnant la main à l'Etat. Un dispositif qui faisait grincer le Sénat à majorité de droite, attaché à maintenir un rôle prépondérant des collectivités locales "à toutes les étapes de la procédure", selon le rapporteur (Les Républicains) Laurent Somon.

Après d'âpres négociations, députés et sénateurs se sont accordés pour un avis prépondérant des communes "au début du processus" de mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme, selon le député Renaissance et rapporteur général de la commission spéciale Guillaume Kasbarian, attaché à "accélérer" cette étape procédurale. "Cela permet de conserver un veto si la commune ne veut pas d'un projet dès le départ… sans rajouter de délais ou d'insécurité pour les industries", a-t-il expliqué à l'AFP.

La commande publique n'est pas oubliée : elle devra favorise davantage les produits vertueux sur le plan environnemental notamment par l'accélération de la mise en oeuvre obligatoire (dès juillet 2024 au lieu d'août 2026) de critères environnementaux dans les marchés publics pour des produits clés de la décarbonation et le rappel qu'une offre « économiquement la plus avantageuse » s'apprécie aussi en fonction de critères qualitatifs ou environnementaux.

D'autre part, les aides publiques à la transition écologique seront conditionnées à la mesure de l’impact environnemental des entreprises. Celles-ci devront réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre. Pour les entreprises de plus de 500 salariés, les sanctions financières en cas de défaut de publication de ce bilan seront augmentées.

Enfin le texte n 'oublie pas la formation : 700 M€ supplémentaires seront mobilisés sur le volet « compétences et métiers d'avenir » de France 2030, pour faire évoluer la carte des formations, à tous les niveaux de diplômes. Pour palier un déficit d'ingénieurs d'environ 54 000 postes, l'objectif est d'atteindre 5000 diplômés supplémentaires par an du cycle ingénieur d'ici 2030, ainsi que d'ouvrir des places supplémentaires dans les instituts universitaires de technologie (IUT), licences professionnelles, formations en master et doctorats scientifiques. Et l'objectif est d'atteindre 100 écoles de production d'ici 2027, d'élargir le plan de réduction des tensions de recrutement à l'industrie, et de doubler le nombre d'apprenants en campus métiers et qualifications d'excellence.