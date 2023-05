Indoor Factory, nouvelle verrière d’intérieur de Profils Systèmes

A la fois vintage et élégante, la verrière de style industriel Indoor Factory convient tant aux lieux recevant du public (commerces, restaurants, salles de réunion) qu’aux intérieurs résidentiels. Garantissant le confort acoustique (RA,tr jusqu’à 36 dB), elle permet d’aménager des lofts, des ateliers d’artistes, de séparer des pièces, de cloisonner des bureaux ou des cuisines, etc.

Avec une hauteur jusqu’à 250 cm (entraxe de 110 cm) ou jusqu’à 300 cm (entraxe 50 cm), elle se décline en plusieurs configurations : verrière fixe droite ou avec angle à 90°, avec porte battante, coulissante ou pivotante. Elle est proposée dans un large panel de coloris, en laquage classé COV A+ et garanti jusqu’à 25 ans : effets sablés et granités (Terra Cigala), tons brillants, satinés ou givrés (Profils Color), teintes minérales, métalliques et bois (Terre de matières)…

Assemblage facile

L’assemblage s’opère grâce à des dormants en C45° et des traverses en C90° par équerre à visser. Assemblées sur le dormant, les traverses intermédiaires se positionnent librement, à l’horizontale ou à la verticale, avec une masse vue de seulement 36 mm. Deux types de vitrages sont possibles (33.2 et 44.2) pour une épaisseur maximale de 8,8 mm. En option, un joint pré-monté et un profil spécifique permettent de récupérer le niveau en cas de pose sur le sol ou sur muret.

Les portes battantes, avec ou sans traverses intermédiaires, sont disponibles en option avec serrure à clé. Les portes coulissantes sont proposées avec fixation murale invisible et freinage silencieux ou ferrure et chariots visibles. Les portes pivotantes dans les deux sens, avec ou sans cadre, avec position de maintien de 0 à 90°, ont un système de rotation intégrée au profil.