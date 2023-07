Indices du coût des matériaux de construction : la promesse des Assises du BTP a-t-elle du plomb dans l’aile ?

Saisie par Bercy, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis, publié le 5 juillet, concernant le dispositif expérimental de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction sur lequel planchent la Médiation des entreprises et l’Insee. L’Autorité estime que le projet « comporte des incertitudes et des risques », et recommande de l’améliorer ou d’envisager des solutions alternatives. La Médiation entend retravailler le dispositif pour répondre à ces objections.