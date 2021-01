Incitation ou obligation : le projet de loi climat déchaîne les passions

Avant même son passage en Conseil des ministres annoncé pour le 10 février, le projet de loi Climat divise, sur les deux points clés pour les secteurs de l’aménagement et de la construction : l’éradication des passoires thermiques et la réduction de l’artificialisation des sols. La priorité à l’incitation laisse la convention citoyenne sur sa faim. Le caractère systématique suscite l’inquiétude de professionnels et de collectivités.