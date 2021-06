Incendie accidentel dans une agence Partedis en Bretagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Partedis Supprimer Négoce Supprimer Dans les agences Supprimer Morbihan Supprimer Valider Valider

L'agence Partedis Bois et Matériaux de Lorient (Morbihan) a été détruite dans un incendie. L'activité se poursuit sur les autres points de vente de Partedis dans l'agglomération bretonne.

Un désherbage thermique à proximité du bâtiment aura suffi à faire partir un feu, mardi 8 juin, que les sapeurs-pompiers auront finalement maîtrisé au bout de plusieurs heures. Maus le feu aura emporté la salle d'exposition Parquets, portes et fenêtres, le libre-xervice, l'accueil clients et une partie du bâtiment de stockage. Aucun dégât humain n'est à déplorer, se réjouit la direction de Partedis, qui salue l'engagement de ses équipes pour reprendre l'activité sur l'ensemble des autres agences, à proximité : Partedis Panneaux, Partedis Couverture et Partedis Pièces détachées Chauffage et Climatisation. Sur le site de l'agence Partedis Bois & Matériaux, les livraisons reprennent sur site en après-midi, avec un parcours de stationnement et de circulation des clients adapté.