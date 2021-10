Inauguration de l’académie du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

Le club Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball s’est offert une nouvelle académie. Celle-ci a été inaugurée le 30 septembre dernier.

À Chambéry (Savoie), afin de centraliser en un seul lieu tous les équipements utilisés par le club et d’offrir aux handballeurs en formation de meilleures conditions d’entraînement et d’hébergement, le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball a décidé de construire une académie. Cette infrastructure a été inaugurée le 30 septembre dernier, deux ans après la pose de la première pierre, en présence de Philippe Bana, le président de la Fédération française de Handball, de Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’Hervé Gaymard, le président du Département, et de Thierry Repentin, le maire de Chambéry.

Cette académie, dédiée à l’accueil et à la formation des handballeurs professionnels de demain, est constituée de deux bâtiments. Le premier dispose, entre autres, de 18 studios, d’un espace de restauration et d’un centre de suivi médical. Quant au second immeuble, il abrite le gymnase avec des gradins d’une capacité de 400 personnes et les vestiaires. Il est aussi doté d’un espace de musculation et de cinq pistes de course. Notons que ce complexe de 3 500 m² est aussi accessible aux scolaires.

L’aménagement de cette nouvelle infrastructure sportive, chiffré à 7 M€, a été financé par le club Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball (3,4 M€), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2,7 M€) et le Département de la Savoie (850 k€).

Dans le cadre d’un partenariat de nommage avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne, annoncé lors de la cérémonie, le complexe portera le nom de Groupama Académie pendant les trois prochaines années.