Logement intermédiaire : In'li signe un nouveau partenariat financier

Focalisé sur son objectif de développer du logement intermédiaire dans le Grand Paris, In'li, filiale d'Action Logement, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique de long terme avec la société de gestion de portefeuille Primonial Real Estate Investment Management (REIM).

Produire 80 000 logements intermédiaires dans le Grand Paris d’ici à 2030. C’est l’objectif d’In’li, filiale d'Action Logement spécialisée dans le logement intermédiaire en Ile-de-France.

Pour y parvenir, la structure multiplie les partenariats financiers. Après avoir obtenu, au printemps dernier, un prêt de 250 M€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), puis créé une foncière avec Axa l’été dernier, elle vient de signer un partenariat de long terme avec Primonial REIM, acteur majeur de l’épargne immobilière, PRO BTP, groupe de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, et MIDI 2i, société de gestion et d’ingénierie immobilière.

Partenariat en trois temps



Ce partenariat stratégique destiné à répondre à la forte demande de logements abordables en Ile-de-France sera financé en trois étapes.

La première phase, déjà sécurisée et signée le 30 septembre dernier, concerne l’acquisition d’un portefeuille de 9 immeubles existants représentant 330 logements et trois commerces localisés à Paris et en petite couronne (Courbevoie, Montrouge, Sèvres…) pour une surface de près de 23 000 m².

La deuxième phase concerne le développement de 5 immeubles comprenant des logements intermédiaires, destinés aux ménages à revenus modérés. Ces futurs actifs seront composés de 336 logements répartis sur près de 20 000 m² et seront situés dans des villes telles que Le Vésinet (Yvelines), Puteaux (Hauts-de-Seine) et Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Enfin, la dernière phase vise à étoffer sur le long terme le portefeuille résidentiel intermédiaire de Primonial REIM. Les logements à développer seront préalablement identifiés par In’li qui en assurera le sourcing et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AM0).

Ils seront ensuite validés sur la base d’une grille de critères d’acquisition définis par Primonial REIM qui en assurera l’asset et le fund Management. In’li sera en charge du property management de l’ensemble de ce portefeuille, via sa filiale d’administration de biens, in’li Property Management.